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02.02.2018  14:30   

На перекрестке на Рогани будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Зубарева - ул. Горловская будет ограничено с 10:00 до 17:00 5 февраля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту кабельной линии по ул. Горловской, в районе перекрестка с ул. Зубарева.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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