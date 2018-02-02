На перекрестке на Рогани будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Зубарева - ул. Горловская будет ограничено с 10:00 до 17:00 5 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту кабельной линии по ул. Горловской, в районе перекрестка с ул. Зубарева.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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