02.02.2018 14:30

На перекрестке на Рогани будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Зубарева - ул. Горловская будет ограничено с 10:00 до 17:00 5 февраля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту кабельной линии по ул. Горловской, в районе перекрестка с ул. Зубарева.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.