Дорожники всю ночь посыпали трассы песчано-солевой смесью

05.02.2018 11:15

В течение суток на дорогах региона работало 126 единиц спецтехники. Использовано 42 тонны технической соли и 953 куб. м. песчано-солевой смеси.

По информации Службы автомобильных дорог Харьковской области, по состоянию на 9:00 5 февраля проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования региона.

Напомним, 4 февраля в области наблюдалась облачная погода, туман видимостью 200-500 метров. Днем по области выпал небольшой дождь, местами - с мокрым снегом. Также наблюдались порывы западного ветра 15 - 20 м/с. Температура воздуха днем ​​составляла 4- 7°С тепла.

«Начиная с 17:00, на западе и в северо-западной части области температура начала снижаться. Около 21:00 произошел переход температуры через 0° С. На дорогах была гололедица, поэтому ночью работала снегоуборочная техника, которая распределяла песчано-солевую смесь. Дорожные службы работали в дежурном режиме», - рассказали в Службе автомобильных дорог.

Утром и днем ​​5 февраля по области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м /с. Без существенных осадков. Температура воздуха по области в течение суток будет составлять 4-7°С мороза.

В Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации водителей просят звонить по телефону диспетчера: 336-77-00.