06.02.2018 16:05

Дорожники обещают вывести больше снегоуборочной техники, если осадки увеличатся

35 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 6 февраля, на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщил директор КП «Дорремстрой» Виталий Бура, ночью в уборке, если будет нужно, задействуют до 130 машин, хотя синоптики во второй половине дня большого снегопада не обещают.

Виталий Бура отметил, что коммунальные службы работают круглосуточно, приводя в порядок городские улицы и магистрали. За минувшие сутки на дороги Харькова высыпали 18 т соли и 72 куб. м песчано-солевой смеси, вывезено с дорог 180 куб. м снега.