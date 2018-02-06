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06.02.2018  16:05   

Дорожники обещают вывести больше снегоуборочной техники, если осадки увеличатся

35 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 6 февраля, на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщил директор КП «Дорремстрой» Виталий Бура, ночью в уборке, если будет нужно, задействуют до 130 машин, хотя синоптики во второй половине дня большого снегопада не обещают.

Виталий Бура отметил, что коммунальные службы работают круглосуточно, приводя в порядок городские улицы и магистрали. За минувшие сутки на дороги Харькова высыпали 18 т соли и 72 куб. м песчано-солевой смеси, вывезено с дорог 180 куб. м снега.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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