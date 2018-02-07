07.02.2018 10:23

В вестибюлях харьковского метро установят около 200 терминалов для пополнения «E-ticket»

В каждом из 49 вестибюлей Харьковского метрополитена установят терминалы для пополнения единых электронных билетов системы «E-ticket», которые выдают сдачу.



// city.kharkov.ua

Кроме того, в метро будут работать около 150 терминалов, которые принимают оплату, но не выдают сдачу.

Об этом в интервью на «7-м канале» сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

Он отметил, что терминалы, которые выдают сдачу, будут принимать любые купюры. Как только в метрополитене начнет работать система «E-ticket», пользоваться старыми картами люди еще смогут, но пополнить их уже будет невозможно.

По словам вице-мэра, в городе продолжают устанавливать наземные терминалы. Как уже сообщалось ранее, их общее число для удобства горожан будет увеличено до 600. В том числе терминалы будут работать возле таких крупных предприятий, как «ФЭД», «ХТЗ», «Турбоатом».

«Возле «ФЭДа» терминал уже стоит, терминал для «Турбоатома» готовят к подключению. Ни одно крупное работающее предприятие не будет обделено. Рабочие смены начинаются рано, заканчиваются поздно, очень удобно, когда люди в вестибюле на проходной смогут пополнять карты», - подчеркнул Евгений Водовозов.

Вице-мэр отметил, что на маршрутах электротранспорта будут работать контролеры. Как только они будут заходить в транспорт, чтобы проверить оплату, – на бортовом компьютере будет блокироваться система, и все, кто не оплатили проезд картой, уже не смогут это сделать во время контроля. За нарушения в пользовании общественным транспортом предусмотрены штрафные санкции.

Евгений Водовозов еще раз напомнил, что турникеты и терминалы системы единого электронного билета «E-ticket» в Харьковском метрополитене начнут работать только после того, как работа системы в наземном электротранспорте будет налажена на 100%.

«Хочу подчеркнуть, что мы не включим в метрополитене ни одного турникета, если не будем уверены, что система работает безукоризненно. Нужно отдать должное инвестору при выборе своего подрядчика - разработчика системы, они выбрали одну из лучших в мире систем. Это система чешской компании, которая внедрила подобные системы на разных континентах. Это не только чешский опыт, это опыт разных стран с разным менталитетом и подходом. У каждого города и страны есть своя специфика, и ее нужно учитывать. Мы устанавливаем систему в старый подвижной состав, у нас множество проблем, с которыми столкнулись чехи. Они эти проблемы, с нашей точки зрения, устраняют быстро. По их прогнозам, система начнет работать стабильно с марта. Сейчас в тестовой работе 4-я версия программного обеспечения, которую они продолжают дорабатывать. Есть вещи, которые нельзя предусмотреть в техническом задании, – столкнулись и работают. Набивание этих шишек полезно и нам, и другим городам, где будут внедрять систему единого электронного билета», - отметил Евгений Водовозов.

При этом вице-мэр подчеркнул, что одна из основных задач городской власти - это обновление подвижного состава общественного транспорта. В этом году пройдут два тендера на закупку новых троллейбусов, вложены большие средства в капитальный ремонт трамваев, продолжится реконструкция трамвайных путей, чтобы современные вагоны, как следствие, могли курсировать по новым путям.

«Город делает упор на электротранспорт: планируем строить новую троллейбусную линию на Северной Салтовке, развивать и улучшать качество пассажирского электротранспорта», - подчеркнул Евгений Водовозов.



Отметим, что полное интервью с заместителем городского головы Евгением Водовозовым можно будет посмотреть в программе «7-го канала» - «Прямая речь».