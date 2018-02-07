Троллейбус №34 временно изменит маршрут

Движение троллейбусов по ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка», будет запрещено с 10:00 до 15:00 с 7 по 10 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса.
В связи с этим троллейбус №34 будет курсировать следующим образом:
часть троллейбусного маршрута №34: разворотный круг «ул. Героев Труда» - ул. Барабашова - ул. Валентиновская - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;
часть троллейбусного маршрута №34 - не курсирует.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: