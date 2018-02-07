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07.02.2018  08:53   

Троллейбус №34 временно изменит маршрут

Движение троллейбусов по ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка», будет запрещено с 10:00 до 15:00 с 7 по 10 февраля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса.

В связи с этим троллейбус №34 будет курсировать следующим образом:

часть троллейбусного маршрута №34: разворотный круг «ул. Героев Труда» - ул. Барабашова - ул. Валентиновская - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;

часть троллейбусного маршрута №34 - не курсирует.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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