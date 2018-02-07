07.02.2018 12:41

За сутки на дороги области высыпали больше ста тонн соли

В течение суток на дорогах области работало 127 единиц техники. Для обработки дорог противогололедными материалами было использовано 104 тонны технической соли и 1562 куб. м песчано-солевой смеси.



// ХОГА

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.

«6 февраля днем ​​наблюдались осадки в виде снега в Золочевском, Богодуховском, Краснокутском, Коломакском, Валковском, Нововодолажском районах. Там работала спецтехника, которая распределяла песчано-солевую смесь. Около 23 часов снег перешел из северо-западной части области в северо-восточную. Ночью осадки наблюдались в Великобурлукском, Двуречанском, Купянском, Боровском, Изюмском, Балаклейском районах», - рассказали в САД.

Для оперативного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на дорогах общего пользования области проходило круглосуточное патрулирование техники. Так, 6-7 февраля на автодорогах работало 127 единиц спецтехники и 166 рабочих дорожного хозяйства.

Сейчас работы по обработке противогололедными материалами проезжей части дорог продолжаются.

Специалисты призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, поскольку тормозной путь, когда дорога заснежена или покрыта гололедом, увеличивается в разы.

Напомним, в Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера: 336-77-00.