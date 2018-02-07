Коммунальщики приводят в порядок улицы города

52 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 7 февраля, на улицах Харькова.
Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 27 машин.
За минувшие сутки на дороги Харькова дорожники высыпали 444 т соли и 448 куб. м песчано-солевой смеси, вывезли 217 куб. м снега и наледи.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: