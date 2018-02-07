07.02.2018 18:46

В Харькове продолжится ремонт основных автомагистралей

В этом году в Харькове планируют закончить реконструкцию Московского проспекта и улицы Клочковской.



// city.kharkov.ua

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского городского совета сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимир Чумаков.



Также дорожники планируют выполнить ремонт на улицах Леся Сердюка, Гвардейцев Широнинцев, Академика Павлова, Героев Труда, на части пр. Тракторостроителей, закончить капремонт пр. Любови Малой, ул. Большой Панасовской, ул. Довгалевского и пр.



«Большое внимание уделяется внутриквартальным дорогам. В 2017 году мы сделали капитальный ремонт по 212 адресам, что в два раза больше, чем в позапрошлом году. Думаю, в 2018 году будет выполнено не меньше. Главы райадминистраций подали согласованные списки приоритетных направлений в каждом районе. Как только позволит погода, сразу выйдем на ремонт», - отметил Владимир Чумаков.



Также, по его словам, будут отремонтированы мосты – Купеческий, Новый (проезжая часть), Кузинский путепровод, путепровод на пр. Льва Ландау, мост на Окружной дороге, в районе Роганского жилмассива и др.



В целом на проведение текущего и капитального ремонта дорог, содержание улично-дорожной сети в Харькове на 2018 год выделено почти 900 млн грн.