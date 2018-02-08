08.02.2018 10:31

С Салтовки в парк Горького будет курсировать «спасательный» трамвай

Пассажиры, едущие в трамвае №26, смогут ознакомиться с правилами противопожарной безопасности, поведения на воде, во время гололеда, при обнаружении неизвестных и взрывоопасных предметов.



// city.kharkov.ua

Вся эта информация теперь есть в двух трамвайных вагонах, снаружи которых появились рисунки на тему чрезвычайных ситуаций, а внутри - информационные листовки с правилами безопасности.

Это совместная инициатива спасателей, Салтовского трамвайного депо и Департамента инфраструктуры городского совета, сообщил начальник отдела по связям со СМИ и работе с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин,

«Когда мы обсуждали вопросы, связанные с безопасностью людей, анализировали чрезвычайные ситуации, приводящие к трагическим последствиям, их причины, то пришли к выводу, что необходимо задействовать дополнительные информационные сообщения. Так появилась эта идея. Телевидение и другие средства массовой информации у нас задействованы в полном объеме, а подвижной состав использовался частично. Были листовки, наружные предупреждающие надписи, но так комплексно к информационной составляющей мы еще не подходили. Здесь мы говорим о пожарах, обнаружении неизвестных, взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, о поведении во время гололеда и других чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти», - отметил Игорь Лупандин.

Создавала рисунки на протяжении трех недель не профессиональный художник, а мастер по ремонту подвижного состава Салтовского трамвайного депо Анна Скалозубова. Благодаря ее картинам, вагоны превратились в иллюстрации к детской книге о правилах безопасности.

«Рисование - это хобби. Когда узнала о такой инициативе, решила поучаствовать. Эти рисунки я выбрала неслучайно, у меня пятилетний сын. Для того, чтобы ему было лучше запоминать и воспринимать такую информацию, я выбрала детские рисунки и к ним стихи. Работала над ними утром и вечером. Сын уже запомнил правила», - рассказала Анна Скалозубова.

Трамвай №26 для такой предупреждающей и обучающей миссии выбрали тоже неслучайно. Он курсирует по одному из самых длинных маршрутов города (около 30 км) – от ст. м. «Индустриальная» до Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Как отметил директор Салтовского трамвайного депо Владислав Приймак, за день в этом трамвае может проехать около 2,5 тыс. человек.

«За час-полтора, от конечной до конечной, люди смогут почитать эти правила безопасности, запомнить. Заботясь о безопасности наших горожан, мы с радостью откликнулись на инициативу спасателей. Если будет необходимость, разместим такую социальную рекламу и на других трамваях. Это не коммерческая реклама, это деньгами не измеряется», - сказал Владислав Приймак.

Как отметил Игорь Лупандин, к этой социальной инициативе хотят присоединиться и другие трамвайные и троллейбусные депо. Также есть перспектива реализовать эту идею в Харьковском метрополитене.