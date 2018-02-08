Коммунальщики приводят в порядок улицы города

40 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 8 февраля, на улицах Харькова.
Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 37 машин.
За минувшие сутки на дороги Харькова дорожники высыпали 39 т соли и 76,5 куб. м песчано-солевой смеси, вывезли 374 куб. м снега и наледи.
Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач – это может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м, гололед. Во второй половине дня возможны небольшие осадки.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: