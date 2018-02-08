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08.02.2018  15:17   

Коммунальщики приводят в порядок улицы города

40 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 8 февраля, на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 37 машин.

За минувшие сутки на дороги Харькова дорожники высыпали 39 т соли и 76,5 куб. м песчано-солевой смеси, вывезли 374 куб. м снега и наледи.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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