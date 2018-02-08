Какие автомагистрали Харьковщины будут ремонтировать в 2018 году

08.02.2018 17:23

В ХОГА рассказали о планах восстановления дорожного хозяйства области.

Среди приоритетных направлений остается трасса М03 «Киев – Харьков – Довжанский»: область получит целевую субвенцию из государственного бюджета на окончание работ на участке от Изюма до границы с Донецкой областью. Также продолжатся работы на дороге Чугуев – Меловое.



«Планируем полностью закончить ремонт дороги Харьков – Ахтырка – Сумы. Это стало возможным благодаря тому, что в прошлом году мы построили Губаревский путепровод – неотъемлемую часть дороги», – отметил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

Также продолжатся работы по направлению Дергачи – Казачья Лопань.

«В прошлом году мы отремонтировали самый тяжелый участок дороги протяженностью 2,5 км за счет средств «таможенного эксперимента». В этом году запланировано отремонтировать еще 3-4 км тяжелых участков, на это предусмотрено около 12 млн грн», – уточнил заместитель председателя ХОГА.

В прошлом году начались ремонтные работы на трасе Мерефа – Лозовая – Павлоград. В этом году направление – также среди приоритетных, на продолжение работ предусмотрено порядка 50 млн грн.

«Харьков-Безлюдовка-Змиев-Балаклея – в прошлом году на этой дороге был проведен только ямочный ремонт, в этом году уделим этому направлению серьезное внимание. Важные дороги – Змиев-Мерефа и Змиев-Тарановка. Будем заканчивать работы в сторону Волчанска. Также среди первоочередных – дороги между Печенегами и Великим Бурлуком, между Старым Салтовом и Приколотным», – перечислил Евгений Шахненко.