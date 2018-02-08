Главная Новости Дороги и транспорт Какие автомагистрали Харьковщины будут ремонтировать в 2018 году
08.02.2018  17:23   

Какие автомагистрали Харьковщины будут ремонтировать в 2018 году

В ХОГА рассказали о планах восстановления дорожного хозяйства области.


// kh.ukravtodor.gov.ua

Среди приоритетных направлений остается трасса М03 «Киев – Харьков – Довжанский»: область получит целевую субвенцию из государственного бюджета на окончание работ на участке от Изюма до границы с Донецкой областью. Также продолжатся работы на дороге Чугуев – Меловое.

«Планируем полностью закончить ремонт дороги Харьков – Ахтырка – Сумы. Это стало возможным благодаря тому, что в прошлом году мы построили Губаревский путепровод – неотъемлемую часть дороги», – отметил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

Также продолжатся работы по направлению Дергачи – Казачья Лопань.

«В прошлом году мы отремонтировали самый тяжелый участок дороги протяженностью 2,5 км за счет средств «таможенного эксперимента». В этом году запланировано отремонтировать еще 3-4 км тяжелых участков, на это предусмотрено около 12 млн грн», – уточнил заместитель председателя ХОГА.

В прошлом году начались ремонтные работы на трасе Мерефа – Лозовая – Павлоград. В этом году направление – также среди приоритетных, на продолжение работ предусмотрено порядка 50 млн грн.

«Харьков-Безлюдовка-Змиев-Балаклея – в прошлом году на этой дороге был проведен только ямочный ремонт, в этом году уделим этому направлению серьезное внимание. Важные дороги – Змиев-Мерефа и Змиев-Тарановка. Будем заканчивать работы в сторону Волчанска. Также среди первоочередных – дороги между Печенегами и Великим Бурлуком, между Старым Салтовом и Приколотным», – перечислил Евгений Шахненко.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.02 Дороги и транспорт В Харькове продолжится ремонт основных автомагистралей 14.12 Дороги и транспорт На Песочинском путепроводе начался ремонт второй половины 14.12 Дороги и транспорт Геннадий Кернес: Продолжаем делать жизнь в любимом городе комфортной
 
 

Видео

Городские власти увеличат перечень льготников на бесплатную установку счетчиков воды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 