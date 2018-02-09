09.02.2018 13:21

Дорожники выехали убирать снег на магистралях Харькова

В пятницу, 9 февраля, 80 единиц снегоуборочной техники работает на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил директор КСП «Дорремстрой» Виталий Бура.

По его словам, коммунальщики работают круглосуточно, ночью в уборке планируют задействовать около 90 машин.

Напомним, власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.