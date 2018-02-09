Дорожники выехали убирать снег на магистралях Харькова

В пятницу, 9 февраля, 80 единиц снегоуборочной техники работает на улицах Харькова.
Об этом сообщил директор КСП «Дорремстрой» Виталий Бура.
По его словам, коммунальщики работают круглосуточно, ночью в уборке планируют задействовать около 90 машин.
Напомним, власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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