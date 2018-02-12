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12.02.2018  12:01   

Четыре микрорайона Салтовки временно останутся без троллейбусного маршрута

Троллейбус 34-го маршрута временно будет ходить по 42-му маршруту.


//gortransport.kharkov.ua

12, 13 и 14 февраля с 10:00 до 15:00 запрещено движение троллейбусов по улице Валентиновской – на участке от улицы Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка».

Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета,

На время работ троллейбус №34 курсирует следующим образом:

часть маршрута: ул. Героев Труда – ул. Барабашова – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;

часть маршрута – не курсирует.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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