12.02.2018 12:01

Четыре микрорайона Салтовки временно останутся без троллейбусного маршрута

Троллейбус 34-го маршрута временно будет ходить по 42-му маршруту.



//gortransport.kharkov.ua

12, 13 и 14 февраля с 10:00 до 15:00 запрещено движение троллейбусов по улице Валентиновской – на участке от улицы Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка».

Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета,



На время работ троллейбус №34 курсирует следующим образом:



часть маршрута: ул. Героев Труда – ул. Барабашова – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;



часть маршрута – не курсирует.