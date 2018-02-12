Четыре микрорайона Салтовки временно останутся без троллейбусного маршрута

Троллейбус 34-го маршрута временно будет ходить по 42-му маршруту.
12, 13 и 14 февраля с 10:00 до 15:00 запрещено движение троллейбусов по улице Валентиновской – на участке от улицы Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка».
Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета,
На время работ троллейбус №34 курсирует следующим образом:
часть маршрута: ул. Героев Труда – ул. Барабашова – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;
часть маршрута – не курсирует.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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давл.:
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