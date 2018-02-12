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12.02.2018  13:15   

Коммунальщики убирают улицы Харькова

51 единица снегоуборочной техники работает сегодня, 12 февраля, на улицах Харькова.


Коммунальщики убирают улицы Харькова

Как сообщают в пресс-службе харьковского горсовета, ночью в уборке было задействовано 99 машин.

С 9 по 11 февраля дорожники высыпали на дороги Харькова 271 т соли и 1517 куб. м песчано-солевой смеси, вывезли 650 куб. м снега и наледи.

Тэги:  коммунальщики, харьков, уборка, дороги
 
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