Коммунальщики убирают улицы Харькова

51 единица снегоуборочной техники работает сегодня, 12 февраля, на улицах Харькова.
Как сообщают в пресс-службе харьковского горсовета, ночью в уборке было задействовано 99 машин.
С 9 по 11 февраля дорожники высыпали на дороги Харькова 271 т соли и 1517 куб. м песчано-солевой смеси, вывезли 650 куб. м снега и наледи.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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