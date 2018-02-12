Главная Новости Дороги и транспорт В пятницу в двух харьковских маршрутках подорожает проезд
12.02.2018  14:30   

В пятницу в двух харьковских маршрутках подорожает проезд

Увеличение стоимости проезда произойдет с 16 февраля 2018 года.


//gortransport.kharkov.ua

Об этом сообщают Новости Харькова со ссылкой на одну из компаний-перевозчиков – ООО «Укравтотранс плюс».

Подорожает проезд в автобусах, курсирующих по маршрутам № 1156 Харьков (Центральный рынок) – Зооветакадемия и № 1623 Харьков (Центральный рынок) – Караван. Он составит 8 гривен.

В пресс-службе компании поясняют, что данное подорожание в указанных маршрутках связано с  увеличением стоимости горюче-смазочных материалов, а также запчастей для транспортных средств.

К слову, о предстоящем изменении тарифов информируют и представители ООО «Нэмо ЛТД», однако в настоящий момент не называются маршруты и обновленная стоимость.

 

Источник:   Новости Харькова
 Тэги:  проезд, подорожание, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.02 Власть Геннадий Кернес: Уверен - депутаты поддержат вопрос о предоставлении льготы на проезд ветеранам воинской службы, МВД 25.01 Общество Харьковчане подали около 85 тысяч заявлений на получение льготного E-ticket 09.01 Дороги и транспорт Анкету на льготный проезд можно найти на сайте «Мегабанка»
 
 

Видео

Пиаром городского приюта для животных займётся активная молодёжь
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 