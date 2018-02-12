В пятницу в двух харьковских маршрутках подорожает проезд

12.02.2018 14:30

Увеличение стоимости проезда произойдет с 16 февраля 2018 года.

Об этом сообщают Новости Харькова со ссылкой на одну из компаний-перевозчиков – ООО «Укравтотранс плюс».

Подорожает проезд в автобусах, курсирующих по маршрутам № 1156 Харьков (Центральный рынок) – Зооветакадемия и № 1623 Харьков (Центральный рынок) – Караван. Он составит 8 гривен.

В пресс-службе компании поясняют, что данное подорожание в указанных маршрутках связано с увеличением стоимости горюче-смазочных материалов, а также запчастей для транспортных средств.

К слову, о предстоящем изменении тарифов информируют и представители ООО «Нэмо ЛТД», однако в настоящий момент не называются маршруты и обновленная стоимость.