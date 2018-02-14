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14.02.2018  15:18   

Коммунальщики приводят в порядок улицы города

14 февраля на улицах Харькова работает 118 единиц снегоуборочной техники.


Коммунальщики приводят в порядок улицы города

Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, ночью в уборке было задействовано 88 машин.

За прошедшие сутки дорожники высыпали на дороги Харькова 443 т соли и 331 куб. м песчано-солевой смеси, вывезли более 421 куб. м снега и наледи.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дороги, снег, харьков, уборка
 
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