14.02.2018 15:18

Коммунальщики приводят в порядок улицы города

14 февраля на улицах Харькова работает 118 единиц снегоуборочной техники.



Коммунальщики приводят в порядок улицы города



Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, ночью в уборке было задействовано 88 машин.

За прошедшие сутки дорожники высыпали на дороги Харькова 443 т соли и 331 куб. м песчано-солевой смеси, вывезли более 421 куб. м снега и наледи.