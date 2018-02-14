Коммунальщики приводят в порядок улицы города

14 февраля на улицах Харькова работает 118 единиц снегоуборочной техники.
Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, ночью в уборке было задействовано 88 машин.
За прошедшие сутки дорожники высыпали на дороги Харькова 443 т соли и 331 куб. м песчано-солевой смеси, вывезли более 421 куб. м снега и наледи.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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