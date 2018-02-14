14.02.2018 19:17

Каждый район города получит от 10 до 30 миллионов гривен на ремонт дорог

Вопросы работы фонда и планы по восстановлению дорог местного значения обсудили во время общего собрания Ассоциации органов местного самоуправления 14 февраля.



Каждый район города получит от 10 до 30 миллионов гривен на ремонт дорог



Обращаясь к представителям громад, председатель ХОГА Юлия Светличная отметила важность реализации инициатив Президента Петра Порошенко относительно приведения дорог в надлежащее состояние и призвала максимально использовать возможности, которые сегодня предоставляет государство.

«Дорожный фонд, созданный с целью улучшения качества именно местных дорог, дает очень большие возможности. Государство отдает финансирование на места, чтобы громады самостоятельно определяли, какие объекты необходимо восстанавливать в первую очередь, - сказала руководитель области. - Прошу уделить этому вопросу особое внимание. Местные громады получили достаточное финансирование, также есть возможность присоединиться к областным и государственным проектам. Главное для нас - показать результат, которого ждут люди».

По информации, которую привел в ходе собрания начальник Службы автомобильных дорог Евгений Зражевец, сеть автомобильных дорог общего пользования Харьковской области составляет 9627 км, из них 2298 км - дороги государственного значения, 7329 км - дороги местного значения.

«То есть соотношение составляет примерно 30% на 70%. При этом схема финансирования ремонта и содержания дорог всегда выглядела наоборот: 70% средств направлялись на дороги государственного значения и 30% - на местные. Такая ситуация требовала кардинальных изменений», - отметил руководитель САД.

Первый шаг был сделан в 2015 году, когда для ремонта дорог местного значения позволили привлекать средства местных бюджетов. 22 громады Харьковщины сразу воспользовались такой возможностью и в том же году направили на дороги 18,4 млн грн.

«Благодаря настойчивости председателя ХОГА Юлии Светличной во внедрении этих реформ, в 2017 году к финансированию ремонта местных дорог присоединились уже 55 громад, которые выделили в целом 45 млн грн на свои дороги, - рассказал Евгений Зражевец. - Вторым этапом решения проблемы качества дорог стал «таможенный эксперимент», благодаря которому в прошлом году на дороги Харьковщины удалось направить дополнительные 382 млн грн. Но важнейшим шагом стало создание Государственного дорожного фонда и передача местных дорог в сферу управления ОГА, инициированные Президентом».

Евгений Зражевец напомнил, что в 2018 году наш регион получит 656,2 млн грн на содержание и ремонт дорог местного значения. 20% этих средств пойдут на коммунальные дороги. Для сравнения, в прошлом году на местные дороги было направлено 157,6 млн грн.

По словам директора Департамента капитального строительства ХОГА Сергея Жукова, перечень дорог, которые будут ремонтироваться в этом году, сейчас готовится.

«Предложения предоставляются РГА, к работе привлекаются депутаты местных советов, представители общественности», - отметил Сергей Жуков.

При планировании работ, в первую очередь, ориентируются на автобусные и школьные маршруты, объекты медицинского и социального значения. В зависимости от протяженности дорог, каждый район получит в этом году из Дорожного фонда от 10 до 30 млн грн.