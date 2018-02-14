Троллейбус №34 временно изменит маршрут

Движение троллейбусов по ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «Северная Салтовка», будет запрещено с 10:00 до 15:00 15 и 16 февраля.
Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса.
На этот период движение троллейбуса №34 будет организовано следующим образом:
- часть троллейбуса №34: разворотный круг «ул. Героев Труда» - ул. Барабашова - ул. Валентиновская - ул. Гвардейцев Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка»;
- часть троллейбуса №34 - не курсирует.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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