14.02.2018 19:20

Троллейбус №34 временно изменит маршрут

Движение троллейбусов по ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «Северная Салтовка», будет запрещено с 10:00 до 15:00 15 и 16 февраля.



Троллейбус №34 временно изменит маршрут



Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса.

На этот период движение троллейбуса №34 будет организовано следующим образом:

- часть троллейбуса №34: разворотный круг «ул. Героев Труда» - ул. Барабашова - ул. Валентиновская - ул. Гвардейцев Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка»;

- часть троллейбуса №34 - не курсирует.