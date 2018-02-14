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14.02.2018  19:20   

Троллейбус №34 временно изменит маршрут

Движение троллейбусов по ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «Северная Салтовка», будет запрещено с 10:00 до 15:00 15 и 16 февраля.


Троллейбус №34 временно изменит маршрут

Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса.

На этот период движение троллейбуса №34 будет организовано следующим образом:

- часть троллейбуса №34: разворотный круг «ул. Героев Труда» - ул. Барабашова - ул. Валентиновская - ул. Гвардейцев Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка»;

- часть троллейбуса №34 - не курсирует.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  троллейбус, харьков, маршрут
 
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