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16.02.2018  11:45   

Возле стадиона «Металлист» временно ограничат движение

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 17:00 до 21:30 16 февраля


Возле стадиона «Металлист» временно ограничат движение

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Шахтер» и ФК «Черноморец».

Также с 18:30 до 19:00 и с 20:30 до 21:15 16 февраля будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, металлист, харьков
 
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