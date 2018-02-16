16.02.2018 11:45

Возле стадиона «Металлист» временно ограничат движение

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 17:00 до 21:30 16 февраля



Возле стадиона «Металлист» временно ограничат движение



Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Шахтер» и ФК «Черноморец».

Также с 18:30 до 19:00 и с 20:30 до 21:15 16 февраля будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской.