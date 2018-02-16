16.02.2018 15:31

Для болельщиков «Шахтера» и «Ромы» продлят работу харьковского метро

Работу Харьковского метрополитена 21 февраля продлят до 1 часа ночи.



// city.kharkov.ua

В этот день на стадионе «Металлист» пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между украинским футбольным клубом «Шахтер» и итальянским ФК «Рома».

Как сообщил сегодня, 16 февраля, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, в городе ожидают много болельщиков.

«У нас большой опыт в проведении футбольных матчей. Мы были признаны одним из лучших городов, которые провели матчи «Евро 2012» по футболу. Разработана дорожная карта, будет продлен режим работы метрополитена, будет полностью отработана система безопасности, логистика передвижения футболистов, судейской бригады и болельщиков. Думаю, что стадион будет полный. Это серьезный матч, и мы будем болеть за нашу украинскую команду», - сказал Игорь Терехов.