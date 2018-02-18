18.02.2018 12:57

На Гоптовке – затор из фур (ФОТО)

У пункта пропуска «Гоптовка» образовалось скопление грузовых автомобилей, которые не могут попасть на территорию Российской Федерации.



// Госпогранслужба

Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка» не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу.



Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска «Гоптовка» и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом.



На официальный запрос Госпогранслужбы относительно ситуации на границе ответа от российской стороны получено не было. От лиц, путешествующих из России, стало известно, что пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов.



Пограничники призывают автомобилистов, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу через пункт пропуска «Гоптовка», принять во внимание эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.