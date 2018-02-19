На улице Конторской запрещено движение транспорта

Движение транспорта по улице Конторской – на участке от улицы Ярославской до улицы Рождественской – запрещено до 17:00 9 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом канализационной сети по ул. Конторской.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам - Рождественской, Ярославской, Полтавский Шлях.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажн.:
давл.:
ветер: