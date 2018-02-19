19.02.2018 11:51

На улице Конторской запрещено движение транспорта

Движение транспорта по улице Конторской – на участке от улицы Ярославской до улицы Рождественской – запрещено до 17:00 9 марта.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом канализационной сети по ул. Конторской.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам - Рождественской, Ярославской, Полтавский Шлях.