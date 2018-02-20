На Салтовке продолжают чинить контактную сеть: троллейбусы №34 и №42 временно изменят маршрут движения

Движение троллейбусов по улицам Валентиновской и Барабашова временно отменяется.
С 10:00 до 15:00 20 и 23 февраля будет запрещено движение троллейбусов на участке от разворотного круга «Восточная Салтовка» до разворотного круга «ул. Героев Труда»,
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса по ул. Валентиновской и ул. Барабашова.
На этот период движение троллейбусов будет осуществляться следующим образом:
– троллейбус №42: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – разворотный круг «ст. м. «Академика Барабашова»;
– троллейбус №34 – не ходит.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу.
Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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