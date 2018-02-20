20.02.2018 10:35

На Салтовке продолжают чинить контактную сеть: троллейбусы №34 и №42 временно изменят маршрут движения

Движение троллейбусов по улицам Валентиновской и Барабашова временно отменяется.



// city.kharkov.ua

С 10:00 до 15:00 20 и 23 февраля будет запрещено движение троллейбусов на участке от разворотного круга «Восточная Салтовка» до разворотного круга «ул. Героев Труда»,

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса по ул. Валентиновской и ул. Барабашова.

На этот период движение троллейбусов будет осуществляться следующим образом:



– троллейбус №42: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – разворотный круг «ст. м. «Академика Барабашова»;



– троллейбус №34 – не ходит.