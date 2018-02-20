Главная Новости Дороги и транспорт На Салтовке продолжают чинить контактную сеть: троллейбусы №34 и №42 временно изменят маршрут движения
20.02.2018  10:35   

На Салтовке продолжают чинить контактную сеть: троллейбусы №34 и №42 временно изменят маршрут движения

Движение троллейбусов по улицам Валентиновской и Барабашова временно отменяется.


// city.kharkov.ua

С 10:00 до 15:00 20 и 23 февраля будет запрещено движение троллейбусов на участке от разворотного круга «Восточная Салтовка» до разворотного круга «ул. Героев Труда»,

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса по ул. Валентиновской и ул. Барабашова.

На этот период движение троллейбусов будет осуществляться следующим образом:

– троллейбус №42: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – разворотный круг «ст. м. «Академика Барабашова»;

– троллейбус №34 – не ходит.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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