20.02.2018 18:15

На улице Николая Бажана временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Николая Бажана - на участке от ул. Москалевской до ул. Служебной – будет запрещено ежедневно с 9:00 до 14:30 с 20 по 23 февраля.



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Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, это связано с кронированием деревьев.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам.

На время работ автобус №112э изменил маршрут и осуществляет конечную остановку на ул. Власенко (разворотный круг автобусных маршрутов №211э, 219э, 279э).

Трамвай №7 курсирует следующим образом: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.