20.02.2018 18:45

В Харькове в стене дома нашли 14 взрывоопасных предметов

В Основянском районе пиротехники обезвредили 14 взрывоопасных предметов, найденных в стене дома.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, 20 февраля пиротехническая группа провела разминирования боеприпасов в Основянском районе.

По их данным, о боеприпасах спасателям сообщили работники строительной компании, проводившие ремонтно-восстановительные работы в двухэтажном жилом доме в переулке Плетневском, где недавно произошел пожар.

При демонтаже обгоревших и разрушенных строительных конструкций они обнаружили несколько металлических предметов, похожих на взрывоопасные.

До прибытия пиротехнической службы все строительные работы сразу были приостановлены, а место находки взято под охрану сотрудниками полиции.

Пиротехники, прибывшие на место происшествия, идентифицировали 13 патронов калибра 12,7 мм и минометную мину диаметром 50 мм.

Они были в одном месте, в пустоте деревянной перегородки.

Найденные боеприпасы обезвредили на специальной подрывной площадке за пределами города. Пострадавших нет.