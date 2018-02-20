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20.02.2018  18:45   

В Харькове в стене дома нашли 14 взрывоопасных предметов

В Основянском районе пиротехники обезвредили 14 взрывоопасных предметов, найденных в стене дома.


kharkiv.dsns.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, 20 февраля пиротехническая группа провела разминирования боеприпасов в Основянском районе.
 
По их данным, о боеприпасах спасателям сообщили работники строительной компании, проводившие ремонтно-восстановительные работы в двухэтажном жилом доме в переулке Плетневском, где недавно произошел пожар.
 
При демонтаже обгоревших и разрушенных строительных конструкций они обнаружили несколько металлических предметов, похожих на взрывоопасные.
 
До прибытия пиротехнической службы все строительные работы сразу были приостановлены, а место находки взято под охрану сотрудниками полиции.
 
Пиротехники, прибывшие на место происшествия, идентифицировали 13 патронов калибра 12,7 мм и минометную мину диаметром 50 мм.
 
Они были в одном месте, в пустоте деревянной перегородки.
 
Найденные боеприпасы обезвредили на специальной подрывной площадке за пределами города. Пострадавших нет.
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  взрывчатка, боеприпас, харьков
 
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