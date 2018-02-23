Возле стадиона «Металлист» будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова будет запрещено с 15:00 до 19:30 25 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Шахтер» - ФК «Звезда».
Также с 16:30 до 17:00 и с 18:30 до 19:15 25 февраля будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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