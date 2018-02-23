23.02.2018 10:35

Возле стадиона «Металлист» будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова будет запрещено с 15:00 до 19:30 25 февраля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Шахтер» - ФК «Звезда».



Также с 16:30 до 17:00 и с 18:30 до 19:15 25 февраля будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской.