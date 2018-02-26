Дорожники призывают водителей не выезжать ночью

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра с 28 февраля по 1 марта ожидается ухудшение погодных условий с осадками в виде снега, метелями и порывами ветра.
Дорожники обращаются к водителям с просьбой планировать дальние поездки на светлое время суток, по возможности ограничить передвижение по автомобильным дорогам в ночное время.
Следует избегать перегрузки тяжеловесного транспорта с целью сохранения существующей сети дорог и отремонтированных участков.
Соблюдать правила дорожного движения, дистанции и скоростного режима, чтобы не создавать заторов на автомобильных дорогах общего пользования.
В Службе автомобильных дорог напоминают, что создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера 336-77-00
Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: