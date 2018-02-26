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26.02.2018  14:58   

Дорожники призывают водителей не выезжать ночью

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра с 28 февраля по 1 марта ожидается ухудшение погодных условий с осадками в виде снега, метелями и порывами ветра.


// САД

Дорожники обращаются к водителям с просьбой планировать дальние поездки на светлое время суток, по возможности ограничить передвижение по автомобильным дорогам в ночное время.

Следует избегать перегрузки тяжеловесного транспорта с целью сохранения существующей сети дорог и отремонтированных участков.

Соблюдать правила дорожного движения, дистанции и скоростного режима, чтобы не создавать заторов на автомобильных дорогах общего пользования.

В Службе автомобильных дорог напоминают, что создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера 336-77-00

Источник:   Служба автомобильных дорог
 Тэги:  непогода, дороги, харьков
 
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