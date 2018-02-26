Одну из улиц в центре города закроют на два года

Движение транспорта по ул. Культуры - на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской - будет запрещено с 1 марта 2018 года до 1 марта 2020 года.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством жилого дома по ул. Культуры, 4.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Маяковского и Данилевского.
Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: