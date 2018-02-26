26.02.2018 15:46

Одну из улиц в центре города закроют на два года

Движение транспорта по ул. Культуры - на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской - будет запрещено с 1 марта 2018 года до 1 марта 2020 года.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством жилого дома по ул. Культуры, 4.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Маяковского и Данилевского.