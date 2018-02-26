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26.02.2018  15:46   

Одну из улиц в центре города закроют на два года

Движение транспорта по ул. Культуры - на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской - будет запрещено с 1 марта 2018 года до 1 марта 2020 года.


city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством жилого дома по ул. Культуры, 4.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Маяковского и Данилевского.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, харьков
 
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