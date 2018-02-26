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26.02.2018  19:28   

В Харькове отремонтируют около 30 трамвайных вагонов

В 2018 году в Харькове за средства городского бюджета планируется капитально отремонтировать около 30 трамвайных вагонов.


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
 
Кроме того, за счет города в этом году планируется провести капитальный ремонт более 26 км трамвайных путей и реконструировать около 9 км путей и переездов. 
 
Отметим, сегодня в городе коммунальными предприятиями электротранспорта эксплуатируется 276 трамвайных вагонов.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, ремонт, харьков
 
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