26.02.2018 19:28

В Харькове отремонтируют около 30 трамвайных вагонов

В 2018 году в Харькове за средства городского бюджета планируется капитально отремонтировать около 30 трамвайных вагонов.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Кроме того, за счет города в этом году планируется провести капитальный ремонт более 26 км трамвайных путей и реконструировать около 9 км путей и переездов.

Отметим, сегодня в городе коммунальными предприятиями электротранспорта эксплуатируется 276 трамвайных вагонов.