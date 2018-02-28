28.02.2018 10:40

Снег на улицах Харькова убирают в усиленном режиме

В среду, 28 февраля, на улицах Харькова работает 115 единиц снегоуборочной техники.



// city.kharkov.ua

Бригады дорожников работают круглосуточно. Минувшей ночью снег на дорогах города убирали 127 машин, сообщил директор КСП «Дорремстрой» Виталий Бура.



По данным КП «Харьковзеленстрой», в парках и скверах города работают 27 единиц снегоуборочной техники, в том числе 11 тракторов «AVANT», 8 тракторов МТЗ и дургие тракторы и машины.



Напомним, вследствие воздействия активных циклонов в Харьковской области наблюдается ухудшение погодных условий, 1 марта ожидается сильный, местами очень сильный снег, сильная метель, снежные заносы, на дорогах гололед. Ветер восточного направления - 17-22 м/сек, местами 25 м/сек. Температура воздуха ночью - 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов ниже нуля. Высота снежного покрова может составить 50-60 см.

Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.