На дорогах области снежных заторов нет (ВИДЕО)

28.02.2018 11:11

За сутки для обработки дорог области использовали 545 кубометров песчано-солевой смеси и 11 тонн соли.

По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, толщина снежного покрова в регионе составляет 15-35 см, местами переметы до 70 см.

«По состоянию на 9:00 проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования Харьковской области, - сообщили в САД. - На дорогах области сейчас продолжает работать 263 единицы техники (198 - харьковского облавтодора и 65 - привлеченной). За сутки для обработки покрытия использовали 545 кубических метров песчано-солевой смеси и 11 тонн технической соли».

«Обстановка контролируемая, на дорогах области работает 348 единиц техники. Проезд на дорогах обеспечен, случаев заторов и остановки транспорта за ночь не было, были единичные случаи вытаскивания машин из заносов – из-за переметов, - рассказал заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко. – Полтавская область у себя ограничила движение, поэтому на территории Харьковской области крупногабаритный транспорт стоит на площадках отстоя, ограничений движения по Харьковщине нет».

Работники дорожных предприятий постоянно проводят мониторинг состояния проезда - как патрульным обследованием, так и с помощью камер наблюдения.

«Определены наиболее вероятные места скопления большегрузных транспортных средств, на которых дополнительно дежурит дорожная техника, подходящая для буксировки, - сообщили дорожники. - На дорогах общего пользования Харьковской области работает 18 площадок для отстоя большегрузного транспорта».

В Службе автомобильных дорог предупреждают: по прогнозам синоптиков, вечером 28 февраля в Харьковскую область зайдет новый циклон, который принесет еще больше снега.

Дорожные и спасательные службы области призывают водителей воздержаться от поездок. Тех, кто вынужден сесть за руль, просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а также не оставлять свой автотранспорт вдоль проезжей части дорог, чтобы коммунальные службы могли вовремя убирать снежные заносы.

«Обращаемся к участникам дорожного движения с просьбой не создавать помех работе снегоуборочной техники и быть бдительными и внимательными в местах проведения работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, заботиться о собственной безопасности и безопасности других», - предупредили дорожники.

На дорогах области при САД круглосуточно дежурят рабочие и специальная техника. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера (057) 336-77-00.