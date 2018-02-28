28.02.2018 17:34

Завтра подорожает проезд в маршрутке

Проезд в наземном пассажирском автотранспорте Харькова с 1 марта подорожает в среднем на 1 грн.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

Директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан отметил, что стоимость проезда на некоторых маршрутах давно не повышалась, при этом за последнее время произошел очередной скачок цен на топливо и возросла минимальная заработная плата. Кроме того, в городе особое внимание уделяется вопросу безопасности пассажирских перевозок, в связи с чем перевозчики обязаны проводить своевременный ремонт подвижного состава, в том числе закупать запчасти.

«В соответствии с пунктом 1.6 приказа Министерства инфраструктуры, касающегося пассажирских перевозок, в случае повышения стоимости топлива перевозчик имеет право подать документы на пересмотр стоимости тарифа. Перевозчики на заседании своей ассоциации рассмотрели этот вопрос, после чего было проведено совещание в профсоюзах – и они совместно приняли решение обратиться в городской совет с предложением пересмотреть тарифы. В соответствии с процедурой, утвержденной государством, были поданы документы, мы с ними ознакомились и дали согласование на данное повышение», - сообщил директор департамента.

Как отметил Сергей Дульфан, город готов финансировать расходы по перевозке граждан льготного контингента, однако для этого перевозчики должны будут присоединиться к системе «E-ticket».

«Компенсация возможна в том случае, если все будет персонифицировано. Перевозчики должны будут подключиться к системе электронного билета, и в случае получения отчетности по персонифицированным данным льготников мы сможем компенсировать им стоимость проезда», - подчеркнул Сергей Дульфан.

Отметим, сегодня в Харькове действует около 130 автобусных маршрутов, с учетом особенностей каждого из них стоимость проезда в среднем по городу повысится от 25 коп. до 1,5 грн.