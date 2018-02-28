28.02.2018 19:02

Город готов к вызову погоды. Если прогноз синоптиков в сильном снегопада подтвердится, будут выведены все бригады для расчистки дорог, - Игорь Терехов

В последние свои дни зима не дает отдыха коммунальным службам. И уже этой первой весенней, по календарю, ночью, по прогнозам синоптиков, ожидается метель. Руководство города обращается к горожанам, чтобы они не оставляли автомобили на обочинах, а со своей стороны, уверяют, готовности к ненастью.



Город готов к вызову погоды. Если прогноз синоптиков в сильном снегопада подтвердится, будут выведены все бригады для расчистки дорог, - Игорь Терехов



«На ночь мы ожидаем неблагоприятный прогноз. Синоптики нам говорят, что будет очень Сильный снег, мокрый снег, со шквальным ветром и гололедица. Поэтому мы полностью сегодня мобилизировались и уверен, что если ночью будет подтвержден прогноз синоптиков, и мы будем видеть что у нас снег, то конечно будут выведены все бригады для Расчистка, прежде всего, магистральных дорог, после чего мы перейдем на внутриквартальные дороги», - говорит первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов

И круглосуточная работа коммунальщиков в усиленном режиме показала результат уже этой ночью, когда были метели. По всему городу работала техника, а также рабочие. Сначала убирали основные магистрали для проезда транспорта, чтобы обеспечить его движение. И это городу удалось, добавляет Игорь Терехов.

«Весь городской электротранспорт сегодня отработал просто на отлично. У нас не было ни задержек, ни остановок с горэлектротранспорта. Так же ночью, мы будем расчищать пути, будем расчищать остановки. Поэтому эта работа в полном объеме проводится. Я считаю, что город хорошо справился с первым снегопадом, ну а второй, посмотрим, думаю, что будет не хуже», - добавил Игорь Терехов.

В мэрии уверяют, что и техника, и песчано-солевая смесь для борьбы со снегом и гололедом есть в достаточном количестве.