28.02.2018 19:59

Троллейбус №45 временно не будет ходить

Движение троллейбусов по ул. Роганской будет запрещено с 10:00 до 14:30 1 и 2 марта.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса по ул. Роганской.

На этот период троллейбус №45 ходить не будет.