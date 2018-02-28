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28.02.2018  19:59   

Троллейбус №45 временно не будет ходить

Движение троллейбусов по ул. Роганской будет запрещено с 10:00 до 14:30 1 и 2 марта.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети троллейбуса по ул. Роганской.
 
На этот период троллейбус №45 ходить не будет.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дороги, харьков, троллейбус
 
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