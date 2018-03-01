Движение трамваев и троллейбусов в Харькове восстановлено

Работа электротранспорта нормализована, на разворотных кругах «Одесская», «Пролетарская», «Барабашово» и других заметы ликвидированы.
Коммунальные службы чистят дороги в усиленном режиме, помощь в уборке оказывают курсанты Харьковского национального университета внутренних дел.
Напомним, ранее трамваи не могли выехать из-за заметов снега, которые образовались из-за сильного ветра. Также были сложности с выездом к местам стоянок автобусов. Сейчас они заканчивают выезды на маршруты.
Внимания требуют любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты. День совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
влажн.:
давл.:
ветер: