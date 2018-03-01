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01.03.2018  10:08   

Движение трамваев и троллейбусов в Харькове восстановлено

Работа электротранспорта нормализована, на разворотных кругах «Одесская», «Пролетарская», «Барабашово» и других заметы ликвидированы.


// city.kharkov.ua

Коммунальные службы чистят дороги в усиленном режиме, помощь в уборке оказывают курсанты Харьковского национального университета внутренних дел.

Напомним, ранее трамваи не могли выехать из-за заметов снега, которые образовались из-за сильного ветра. Также были сложности с выездом к местам стоянок автобусов. Сейчас они заканчивают выезды на маршруты.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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