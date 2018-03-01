01.03.2018 10:30

Дороги в области расчищают 370 единиц техники

На проезжую часть высыпали более 1560 кубометров песчано-солевой смеси и 36 тонн соли.



// ХОГА

О ситуации, сложившейся в регионе в связи с обильными снегопадами и порывами ветра, сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.



«На дорогах области работает 370 единиц техники, ограничения движения на центральных дорогах региона нет, - отметил Евгений Шахненко. - Переметы и заторы – на трассе Киев – Харьков – Довжанский, однако транспорт пропускаем».



По информации диспетчерской службы Департамента гражданской защиты ХОГА, на дорогах области за эти сутки работали 295 рабочих. На проезжую часть высыпали более 1560 кубометров песчано-солевой смеси и 36 тонн соли.



По прогнозу синоптиков, днем 1 марта в области продолжит идти сильный снег, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, местами – до 25 м/с. Температура воздуха днем – от 0 до 5 градусов мороза.



Дорожные и спасательные службы области призывают водителей воздержаться от поездок. Тех, кто вынужден сесть за руль, просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а также не оставлять свой автотранспорт вдоль проезжей части дорог, чтобы коммунальные службы могли вовремя убирать снежные заносы.

