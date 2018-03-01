01.03.2018 10:42

Снег на улицах города расчищают в круглосуточном режиме

220 единиц техники было задействовано в уборке снега за минувшие сутки.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», бригады дорожников в усиленном режиме чистят, в первую очередь, магистральные дороги. Сейчас на улицах города работают 146 единиц техники.



Как сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная, к уборке снега в парках и скверах привлечены более 200 коммунальщиков, в работе задействованы 33 единицы техники.



По прогнозам Харьковского регионального центра гидрометеорологии, уже завтра снегопад и ветер утихнут. Ночью температура воздуха опустится до 13 градусов мороза, днем - до 8 градусов ниже нуля.