Снег на улицах города расчищают в круглосуточном режиме

220 единиц техники было задействовано в уборке снега за минувшие сутки.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», бригады дорожников в усиленном режиме чистят, в первую очередь, магистральные дороги. Сейчас на улицах города работают 146 единиц техники.
Как сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная, к уборке снега в парках и скверах привлечены более 200 коммунальщиков, в работе задействованы 33 единицы техники.
По прогнозам Харьковского регионального центра гидрометеорологии, уже завтра снегопад и ветер утихнут. Ночью температура воздуха опустится до 13 градусов мороза, днем - до 8 градусов ниже нуля.
Внимания требуют любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты. День совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
влажн.:
давл.:
ветер: