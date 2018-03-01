01.03.2018 11:32

Спасатели вытаскивали машины скорых из снежных сугробов (ФОТО)

Во всех подразделениях Харьковского гарнизона ГСЧС введена резервная техника, спасатели работают в связке с аварийными и коммунальными службами.



// ГСЧС

За прошедшие сутки подразделения ГСЧС 34 раза оказывали помощь по отбуксированию автомобилей, трое из которых – автомобили скорой медицинской помощи.

Кроме того, спасатели 2 раза привлекались для транспортировки людей к стационарным пунктам обогрева (46 человек в поселок Тополя Двуречанского района и 2 человека в село Алексеевка Близнюковского района).

В настоящее время по Харьковской области работает 375 стационарных пунктов обогрева. При необходимости спасатели способны в течение нескольких часов дополнительно развернуть пункты обогрева: 6 палаток и 12 передвижных КУНГов на шасси ЗИЛ-131.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Харькова и Харьковской области подразделения ГСЧС привлекались на распиловку и уборку поваленных деревьев и буксировку транспортных средств.



Спасатели призывают водителей воздержаться от поездок. Тех, кто вынужден сесть за руль, просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а также не оставлять свой автотранспорт вдоль проезжей части дорог, чтобы коммунальные службы могли вовремя убирать снежные заносы.