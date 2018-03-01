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01.03.2018  11:51   

В харьковском аэропорту отменены рейсы на Киев и Стамбул

Причина отмены – сложные метеоусловия.


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Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта "Харьков".

«Из-за сложных метеоусловий в Харькове отменены авиарейсы на Киев (вылет по расписанию 11:15) и Стамбул (вылет по расписанию - 10:15)», – говорится в сообщении.
 
Рейсы после обеда будут по расписанию.

Источник:   Интерфакс-Украина
 Тэги:  аэропорт, отмена рейса, харьков
 
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