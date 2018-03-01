В харьковском аэропорту отменены рейсы на Киев и Стамбул

Причина отмены – сложные метеоусловия.
Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта "Харьков".
«Из-за сложных метеоусловий в Харькове отменены авиарейсы на Киев (вылет по расписанию 11:15) и Стамбул (вылет по расписанию - 10:15)», – говорится в сообщении.
Рейсы после обеда будут по расписанию.
Внимания требуют любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты. День совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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