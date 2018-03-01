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01.03.2018  11:55   

Снегопад отразился на работе харьковского метро

В связи с увеличением потока пассажиров из-за непогоды в Харьковском метрополитене сегодня, 1 марта, пустили дополнительные составы.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, движение городского электротранспорта осуществляется в штатном режиме.

Работники КП «Дорремстрой» совместно с курсантами Харьковского национального университета внутренних дел продолжают расчищать от снега разворотные круги пассажирского транспорта, пешеходные переходы и дороги города. Всего в работах задействовано 146 снегоуборочных машин.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  метро, харьков
 
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