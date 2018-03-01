Снегопад отразился на работе харьковского метро

В связи с увеличением потока пассажиров из-за непогоды в Харьковском метрополитене сегодня, 1 марта, пустили дополнительные составы.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, движение городского электротранспорта осуществляется в штатном режиме.
Работники КП «Дорремстрой» совместно с курсантами Харьковского национального университета внутренних дел продолжают расчищать от снега разворотные круги пассажирского транспорта, пешеходные переходы и дороги города. Всего в работах задействовано 146 снегоуборочных машин.
Внимания требуют любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты. День совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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