01.03.2018 11:55

Снегопад отразился на работе харьковского метро

В связи с увеличением потока пассажиров из-за непогоды в Харьковском метрополитене сегодня, 1 марта, пустили дополнительные составы.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, движение городского электротранспорта осуществляется в штатном режиме.



Работники КП «Дорремстрой» совместно с курсантами Харьковского национального университета внутренних дел продолжают расчищать от снега разворотные круги пассажирского транспорта, пешеходные переходы и дороги города. Всего в работах задействовано 146 снегоуборочных машин.