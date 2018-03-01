Главная Новости Дороги и транспорт Учащимся техникумов из области будут компенсировать половину стоимости проезда в метро
01.03.2018  14:28   

Учащимся техникумов из области будут компенсировать половину стоимости проезда в метро

Такое решение приняли депутаты в ходе ХV сессии VII созыва.


// ХОГА

Так, согласно решению, предусмотрена компенсация 50% стоимости проезда в метрополитене г. Харькова для студентов высших учебных заведений, находящихся в общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Харьковской области, и учеников профессионально-технических учебных заведений, финансируемых за счет средств областного бюджета и расположенных в г. Харькове.

«Речь идет об учениках 17-ти техникумов, которые с 2018 года финансируются из областного бюджета, и высших учебных заведениях коммунальной формы собственности», - отметили в Департаменте образования и науки ХОГА.

На эти цели из областного бюджета выделено еще 4,1 грн.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  проезд, льгота, компенсация, харьков
 
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