Из Одессы в Харьков проводники везли 36 «зайцев»

Безбилетные пассажиры выявлены в результате внутренней проверки «Укрзалiзниці» пассажирского поезда № 60/59 Одесса - Харьков - Одесса 23-24 февраля.
Сотрудники безопасности ведомства отпределили 12 проводников, которые организовывали перевозки зайцев.
По указанным фактам начато служебное расследование. Руководство собирается расторгнуть контракты с железнодорожниками–нарушителями.
Растаться с должностями рискуют и руководители, ответственне за подготовку поездной бригады в рейс.
В «Укрзалiзниці» напоминают, что сообщить о фактах коррупционных действий со стороны работников железнодорожной отрасли можно на горячую линию «Stop коррупция» по тел. 0800-50-3222 или отправить письмо на anticor@uz.gov.ua.
Внимания требуют любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты. День совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
влажн.:
давл.:
ветер: