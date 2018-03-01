Главная Новости Дороги и транспорт Из Одессы в Харьков проводники везли 36 «зайцев»
01.03.2018  15:31   

Из Одессы в Харьков проводники везли 36 «зайцев»

Безбилетные пассажиры выявлены в результате внутренней проверки «Укрзалiзниці» пассажирского поезда № 60/59 Одесса - Харьков - Одесса 23-24 февраля.


// Facebook

Сотрудники безопасности ведомства отпределили 12 проводников, которые организовывали перевозки зайцев.

По указанным фактам начато служебное расследование. Руководство собирается расторгнуть контракты с железнодорожниками–нарушителями.

Растаться с должностями рискуют и руководители, ответственне за подготовку поездной бригады в рейс.

В  «Укрзалiзниці» напоминают, что сообщить о фактах коррупционных действий со стороны работников железнодорожной отрасли можно на горячую линию «Stop коррупция» по тел. 0800-50-3222 или отправить письмо на anticor@uz.gov.ua.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поезд, безбилетный пассажир, проводник, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.01 Криминал и происшествия На Харьковщине под колесами поезда погиб мужчина 18.10 Дороги и транспорт Южная железная дорога отменила электричку 03.10 Дороги и транспорт Новый поезд Харьков – Ковель соединит восток и запад Украины
 
 

Видео

Коммунальщики Харькова не прекращая убирают снег
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 