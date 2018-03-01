01.03.2018 15:31

Из Одессы в Харьков проводники везли 36 «зайцев»

Безбилетные пассажиры выявлены в результате внутренней проверки «Укрзалiзниці» пассажирского поезда № 60/59 Одесса - Харьков - Одесса 23-24 февраля.



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Сотрудники безопасности ведомства отпределили 12 проводников, которые организовывали перевозки зайцев.



По указанным фактам начато служебное расследование. Руководство собирается расторгнуть контракты с железнодорожниками–нарушителями.

Растаться с должностями рискуют и руководители, ответственне за подготовку поездной бригады в рейс.



В «Укрзалiзниці» напоминают, что сообщить о фактах коррупционных действий со стороны работников железнодорожной отрасли можно на горячую линию «Stop коррупция» по тел. 0800-50-3222 или отправить письмо на anticor@uz.gov.ua.