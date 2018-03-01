01.03.2018 18:24

Коммунальщики Харькова, не прекращая, убирают снег

Первый календарный день весны выдался довольно зимним. В Украине непогода: снегом засыпало почти половину областей страны. Под действие циклона попали Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Винницкая, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Черниговская и Харьковская области. Повсюду шквальный ветер и метель.



// Городской Дозор

Коммунальщики работают, несмотря на мороз, сильные порывы ветра и метели. Они продолжают освобождать город от снежного плена. На Проспекте Победы дороги очищает колонна спецтехники. Одна за другой машины отвалами собирает снег и складирует его на зеленые зоны.

Чтобы сделать проспект Победы проезжей для автомобилей и в первую очередь общественного транспорта дорожники делают по несколько рейсов. Говорят, снегопад, начавшийся в десять часов вечера среды, не останавливался ни на минуту. Заметало довольно сильно.

«Весь город два раза за ночь, а некоторые магистрали и три раза были пройдены и зачищены, и засыпаны песчано-солевой смесью. Однако пока не прекратиться снег нам ещё нужно будет 2-3 часа для расчистки после прекращения. Ночью работало 127 единиц техники, в данный момент днём работает 147 единиц техники. Погодные условия сложные, мы стараемся, все на работе. Есть люди, Которые и одни и вторые сутки не спят. Входят в положение, остаются на работе, работают. Мы работаем - всё получится», - говорит директор КСП «Дорремстрой» Виталий Бура.

После того, добавляет Виталий Бура, работали пескоразбрасыватели. Посыпали дорожное полотно спецсмесями, чтобы не образовывалась лед на дороге.

«Песчано-солевая смесь есть. Соль есть. Порядка 5000 тонн песчано-солевой смеси, 1500 тонн соли. Ещё осталось. Сегодня, к счастью, 1 марта, Снегопады сегодня-завтра и всего нам хватит», -добавляет директор КСП "Дорремстрой" Виталий Бура.

И как всегда в совершенстве очистить главные магистрали от снега коммунальщикам не удается. И причина, автовладельцы, не обращая внимания на многочисленные просьбы, все равно оставляют свои машины вдоль магистралей.

А это пешеходная дорожка по проспекту Победы, напротив 54 дома. Здесь чтобы максимально быстро убрать снег и сделать передвижение горожан более комфортным работает трактор.

Дворники вооружились лопатами и средствами малой механизации также чистят дорожки.

«Мы вышли на работу сегодня, дворовые рабочие, в 6 часов утра. И на данный момент мы работаем без перерыва. Спустя буквально каждый час мы проходим тротуары. В первую очередь, у нас первоочередная задача - очистить выходы из подъездов, открыть тротуары, подходы к остановкам», - делится начальник участка №1 Шевченковского филиала КП «Харьковблагоустройство» Нелли Харченко.

Дворники, как и дорожники и другие спецработники городских КП, также задействованы в уборке снега, добавляет Нелли Харченко, работают в усиленном режиме.

«Это очень сложная ситуация в данный момент в городе Харькове. Поэтому просьба ко всем Харьковчанам отнестись с пониманием к данной ситуации. Всё будет выполнено в полном объёме и очистите все тротуары, все подходы, всё будет очищено», говорит начальник участка №1 Шевченковского филиала КП «Харьковблагоустройство» Нелли Харченко.