02.03.2018 16:58

Прокуратура требует более сурового наказания для Топаза

Прокуратура Харьковской области обратилась в апелляционный суд области с обжалованием приговора Киевского районного суда Харьков для антимайдановца Игната Кромского по прозвищу «Топаз» с требованием более сурового наказания.



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По информации процессуального руководителя в уголовном производстве Олега Максюка, в январе текущего года Киевский районный суд. Харькова частично поддержал позицию прокуратуры области и признал виновным 31-летнего харьковчанина в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 УК Украины) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Однако в ходе дебатов прокурор просил назначить более суровое наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



«Прокуратура доказала, что подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014, участником избиения евромайданивцив, которых заставили пройти через так называемый «коридор позора», а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 на ул. Рымарской, во время которых погибли люди», - пояснил Максюк.



В связи с мягкостью назначенного наказания прокуратура обратилась в апелляционную инстанцию.



Напомним, Игнат Кромской, известный под прозвищем "Топаз", был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта 2014 года здания Харьковской ОГА.

На следующий день решением Ленинского районного суда Харькова ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил.

25 апреля 2014-го «беглеца» задержали в г. Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога.



Летом 2015 года Киевский районный суд. Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника.



Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей.