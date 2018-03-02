02.03.2018 17:19

Не оставляйте автомобили возле бордюров, - Геннадий Кернес

Мэр города просит не парковать автомобили возле бордюров.



city.kharkov.ua

«После вчерашнего снегопада все вы могли видеть, что расчистке дорог сильно мешают припаркованные автомобили. Некоторые из них окружены огромными сугробами и и останутся в снежном плену еще на некоторое время. Из-за таких машин есть участки дорог, где вместо нескольких полос осталась только одна», - пишет Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.

Напоминаем, что на завтра объявлено штормовое предупреждение, харьковские коммунальщики убирают снег в круглосуточном режиме.

«Я опять обращаюсь к вам - не паркуйте авто у бордюров, потому что они сильно осложняют уборку дорог. Надеюсь, многие это поняли после вчерашнего снегопада. Из-за припаркованых у бордюров авто некоторые дороги, которые и сейчас сузились до одной-полутора полос, уже завтра рискуют стать вообще не проездными», - обращается к харьковчанам мэр города.