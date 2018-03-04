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04.03.2018  10:00   

Терминалы в метро стали принимать 10-гривневые купюры

В Харьковском метрополитене терминалы по продаже одноразовых бумажных билетов стали принимать купюры номиналом 10 гривен.


city.kharkov.ua
На сегодняшний день новая функция добавлена в один терминал в одном из вестибюлей по всей Салтовской линии метрополитена, а также на участке Холодногорско-Заводской - от ст. м. «Холодная гора» до ст. м. «Проспект Гагарина». Работы по расширению функционала терминалов будут продолжены и на остальных станциях.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терминал, метро, харьков
 
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