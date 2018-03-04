04.03.2018 10:00

Терминалы в метро стали принимать 10-гривневые купюры

В Харьковском метрополитене терминалы по продаже одноразовых бумажных билетов стали принимать купюры номиналом 10 гривен.



city.kharkov.ua

На сегодняшний день новая функция добавлена в один терминал в одном из вестибюлей по всей Салтовской линии метрополитена, а также на участке Холодногорско-Заводской - от ст. м. «Холодная гора» до ст. м. «Проспект Гагарина». Работы по расширению функционала терминалов будут продолжены и на остальных станциях.