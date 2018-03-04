Терминалы в метро стали принимать 10-гривневые купюры

В Харьковском метрополитене терминалы по продаже одноразовых бумажных билетов стали принимать купюры номиналом 10 гривен.
Сегодня скромность – это верный способ потерять расположение окружающих. Напротив, не бойтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги.
Нас пугают еще одним сильным снегопадом в субботу, зато в воскресенье – мороз и солнце: встречаем весну катанием на санках и лепкой снеговиков.
Ежегодно в первое воскресенье марта отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания.
влажн.:
давл.:
ветер: