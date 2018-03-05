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05.03.2018  10:36   

С харьковских улиц продолжают вывозить снег

107 единиц техники сегодня, 5 марта, убирают снег на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», сегодня дорожники продолжают вывозить снег с ул. Сумской, пр. Науки и других магистралей города.

Минувшей ночью снег на дорогах убирали 117 снегоуборочных машин.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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