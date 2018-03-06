На улице Космической временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Космической, на участке от пр. Науки до ул. Клочковской, запрещено с 6:00 и до завершения работ на дороге сегодня, 6 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с уборкой и вывозом снега.
На этот период движение транспорта осуществляется в объезд закрытого участка по прилегающим улицам.
Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: