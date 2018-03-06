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06.03.2018  11:01   

На улице Космической временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Космической, на участке от пр. Науки до ул. Клочковской, запрещено с 6:00 и до завершения работ на дороге сегодня, 6 марта.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с уборкой и вывозом снега. 

На этот период движение транспорта осуществляется в объезд закрытого участка по прилегающим улицам.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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