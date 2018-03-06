06.03.2018 12:29

На улицах города продолжается уборка снега

106 единиц техники сегодня, 6 марта, убирают снег на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», минувшей ночью снег на дорогах убирали 80 снегоуборочных машин.



За прошедшие сутки на дороги высыпано 15 т соли и 80 куб. м песчано-солевой смеси, с улиц Харькова вывезено более 2740 куб. м снега и наледи.