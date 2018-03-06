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06.03.2018  12:29   

На улицах города продолжается уборка снега

106 единиц техники сегодня, 6 марта, убирают снег на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», минувшей ночью снег на дорогах убирали 80 снегоуборочных машин.

За прошедшие сутки на дороги высыпано 15 т соли и 80 куб. м песчано-солевой смеси, с улиц Харькова вывезено более 2740 куб. м снега и наледи.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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