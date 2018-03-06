На улицах города продолжается уборка снега

106 единиц техники сегодня, 6 марта, убирают снег на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», минувшей ночью снег на дорогах убирали 80 снегоуборочных машин.
За прошедшие сутки на дороги высыпано 15 т соли и 80 куб. м песчано-солевой смеси, с улиц Харькова вывезено более 2740 куб. м снега и наледи.
Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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