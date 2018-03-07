07.03.2018 10:40

На улице Космической временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Космической, на участке от пр. Науки до ул. Клочковской, запрещено с 6:00 и до завершения работ на дороге сегодня, 7 марта.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с уборкой и вывозом снега.



На этот период движение транспорта осуществляется в объезд закрытого участка по прилегающим улицам.