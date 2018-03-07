На улице Космической временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Космической, на участке от пр. Науки до ул. Клочковской, запрещено с 6:00 и до завершения работ на дороге сегодня, 7 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с уборкой и вывозом снега.
На этот период движение транспорта осуществляется в объезд закрытого участка по прилегающим улицам.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
влажн.:
давл.:
ветер: