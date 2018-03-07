Главная Новости Дороги и транспорт На улице Космической временно запрещено движение транспорта
07.03.2018  10:40   

На улице Космической временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Космической, на участке от пр. Науки до ул. Клочковской, запрещено с 6:00 и до завершения работ на дороге сегодня, 7 марта.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с уборкой и вывозом снега.

На этот период движение транспорта осуществляется в объезд закрытого участка по прилегающим улицам.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.03 Дороги и транспорт Припаркованные вдоль дороги автомобили парализуют движение электротранспорта (ВИДЕО) 01.03 Дороги и транспорт Движение трамваев и троллейбусов в Харькове восстановлено 24.02 Дороги и транспорт Возле стадиона «Металлист» будет временно запрещено движение транспорта
 
 

Видео

Сторона защиты: "В деле Кернеса нет перспективы обвинительного приговора"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 